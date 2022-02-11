Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться: гороскоп на 11 февраля

Сегодня Овны, нуждающиеся в финансовых средствах, могут судорожно искать способы заработать. Все их мысли будут подчинены этой цели. Бедствование — ниже вашего достоинства, но и работа только ради денег не стоит вашего времени и усилий. Серьезно обогатиться все равно не получится, а времени и сил потратите немало. Уместней не приобретать вещи, а обзаводиться новыми впечатлениями.

Сегодня многие Тельцы получат возможность начать свое дело или обучение какому-то мастерству. Если со старой компанией у вас дела не клеились, используйте благоприятную возможность сменить партнеров или место работы.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Близнецы

Сегодня удачнее сложится жизнь тех Близнецов, деятельность которых мало зависит от других людей и сиюминутных обстоятельств, тех, кто занят индивидуальным трудом, научной, литературной и подобной деятельностью. Не растрачивайте себя по мелочам: ставьте перед собой высокую планку, ведь низкую вы всегда сможете одолеть.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Рак

Не исключено, что Ракам сегодня будет нужно выговориться, рассказать кому-то о самом сокровенном в надежде получить совет, как поступать в той или иной ситуации, связанной с личной жизнью. Имейте в виду: сейчас лучший советчик для Рака — на сам; никто не поможет вам разобраться в себе и в запутанных любовных отношениях, пока вы сами их не распутаете.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Лев

Сегодня самое уязвимое место в организме Львов — позвоночник. В таких случаях рекомендуется не глотать обезболивающие препараты, а как можно скорее обратиться к хорошему массажисту или мануальному терапевту. Не менее действенную помощь Львам может оказать физиотерапия.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Дева

У некоторых Дев могут появиться новые члены семьи (зятья, невестки или внуки). Отношения между родственниками будут хорошими, если они будут строиться на доверии. Помните о своих обязательствах и бескорыстно служите ближнему.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Весы

Этот день удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей, для покупки недвижимости. Весьма вероятно также укрепление деловых и любовных связей. Нельзя терять чувство реальности, поскольку многие планы видятся вам в розовом цвете, а легкая удача приводит к неосмотрительности.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Скорпион

Благоприятен день для Скорпионов, способных действовать самостоятельно, без чьей-либо помощи и излишнего контроля. Постарайтесь затратить минимум усилий на достижение максимального результата.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Стрелец

Сегодня большинство Стрельцов будут все свое внимание уделять внутренним духовным проблемам, возрастет их тяга и способность к индивидуальному творчеству. При необходимости постарайтесь приобрести дополнительные навыки. Это значительно улучшит качество выполняемой вами работы, и тогда можно будет рассчитывать на более высокое материальное вознаграждение.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Козерог

Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Козероги снова окажутся в центре внимания. В сердечных увлечениях нужно ориентироваться только на серьезные отношения.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Водолей

Большинство представителей этого знака потянет в дальние путешествия, их будут привлекать новые знакомства и приключения. Вы - большой оригинал, и если сможете найти такую работу, которая была бы связана с поездками и путешествиями, то достигнете значительных успехов.

Гороскоп на 11 февраля 2022 года Рыбы

Не исключено, что Рыбам захочется большую часть времени посвятить своей семье, дому, родственникам и близким друзьям, они также сумеют укрепить свои кармические связи. Вам не помешало бы прислушаться к мнению других людей, которые более информированы, лучше разбираются в данном деле и могут помочь вам советом.