Сыктывкарка ворвалась в школу во время карантина и «наехала» на учителей

Недавно в Сыктывкаре школы были закрыты на карантин, а все ученики — переведены на дистанционное обучение. Одна из матерей не была согласна с этим, пришла в школу и устроила скандал. Запись ее разговора с преподавателями выложили на YouTube.
– Мы все заинтересованы в том, чтобы дети выходили на нормальное образование, а не нажимали на «кнопочки». Так не должно быть, – заявила в разговоре обеспокенная мать.
Учителя пытались объяснить женщине, что сейчас образование проходит дистанционно. Однако мать заявила, что у них нет интернета, а ее ребенок не усваивает материал.
– Где мой ребенок будет получать контакт с учителем? Он говорит мне: «Мама, я не могу, я не понимаю новые темы». Пусть объявляют нормальный карантин. Вы видели, сколько людей не устраивает дистанционное образование? – отметила обеспокоенная мать.
Действительно, в одной из групп VK сыктывкарцев спросили, устраивает ли их нынешний формат обучения детей. Вот какой получился результат:
– Мы пришли получать образование. Я не училась на педагога, у меня нет дома возможности ребенку объяснять по биологии, математике и другим предметам. Я работаю, устаю. Если ребенок будет продолжать так учиться, то какой он будет?
Преподаватели, которые общались с обеспокоенной женщиной на камеру, пытались объяснить, что весь материал, который дети проходят на дистанционном обучении, повториться. Однако мать не переставала спорить и пригрозила написать заявление в полицию.
После скандала детей пропустили в класс, где их мать сказала им «открыть учебники и сидеть», а также добавила, что не знает, как они сейчас будут учиться.