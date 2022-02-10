Сыктывкарка ворвалась в школу во время карантина и «наехала» на учителей

Недавно в Сыктывкаре школы были закрыты на карантин, а все ученики — переведены на дистанционное обучение. Одна из матерей не была согласна с этим, пришла в школу и устроила скандал. Запись ее разговора с преподавателями выложили на YouTube.

– Мы все заинтересованы в том, чтобы дети выходили на нормальное образование, а не нажимали на «кнопочки». Так не должно быть, – заявила в разговоре обеспокенная мать.

Учителя пытались объяснить женщине, что сейчас образование проходит дистанционно. Однако мать заявила, что у них нет интернета, а ее ребенок не усваивает материал.