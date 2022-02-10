На Коми обрушится метель: в МЧС объявили штормовое предупреждение

С 18 часов 10 февраля до 18 часов 11 февраля на северо-востоке республики (Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский и Вуктыльский районы) ожидается усиление южного и юго-восточного ветра 9-14 м/с, порывами 18-23 м/с. Временами низовая метель с ухудшением видимости до 1000 метров. Об этом сообщили синоптики региона.

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