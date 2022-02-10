В Сыктывкаре выключают новогодние огни, но не все

10 февраля в Сыктывкаре начали демонтаж ледового городка на Стефановской площади, а совсем скоро уберут и новогоднюю иллюминацию. Об этом сообщили в городской мэрии.

Как рассказали в администрации, праздничные огни в Сыктывкаре погаснут 14 февраля. Правда, всю ее выключать пока не станут. Кое- что продолжит радовать горожан новогодним настроением: Монумент трудовой славы, арт-объекты фонтан и куб на Театральной площади, елочный шар и сквер в районе Стефановской площади погаснут чуть позже.