В Коми рабочего засосало в измельчитель

С рабочим из Усинска произошло ЧП: человеку раздробило ногу, когда она случайно попала в измельчитель. Подробности рассказали в Гострудинспекции.

Это случилось 20 декабря 2021 года. Мужчина занимался сортировкой и измельчением нефтешлама. Внезапно в устройство попал камень, и оно остановилось. Тогда рабочий спустился внутрь блока измельчителя, чтобы исправить неполадку. Это стало роковой ошибкой.