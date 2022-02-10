В Коми рабочего засосало в измельчитель

С рабочим из Усинска произошло ЧП: человеку раздробило ногу, когда она случайно попала в измельчитель. Подробности рассказали в Гострудинспекции.
Это случилось 20 декабря 2021 года. Мужчина занимался сортировкой и измельчением нефтешлама. Внезапно в устройство попал камень, и оно остановилось. Тогда рабочий спустился внутрь блока измельчителя, чтобы исправить неполадку. Это стало роковой ошибкой.
В тот же момент к пульту управления подошел коллега усинца, который, недолго думая, запустил аппарат. Нога первого тут же оказалась в измельчителе и была раздроблена. С ужасной травмой его госпитализировали.
Дело кончилось комиссией из Гострудинспекции, которая нашла рабочий процесс на предприятии организованным не так, как требуется. Теперь работодателю грозит серьезный штраф. К счастью, пострадавший остался жив.