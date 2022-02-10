Суточный прирост больных ковидом в Коми впервые перевалил за 2000

В Коми снова «рекорд» по зараженным коронавирусом. На этот раз количество заболевших за день составило 2167 человек – впервые эта цифра оказалась больше 2 тысяч.

Также за день госпитализированы 238 пациентов. Выздоровели 864 человека. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 120 520 случаев заболевания COVID-19. В активной фазе - 18 817 пациентов (вчера - 17 521).