Суточный прирост больных ковидом в Коми впервые перевалил за 2000

В Коми снова «рекорд» по зараженным коронавирусом. На этот раз количество заболевших за день составило 2167 человек – впервые эта цифра оказалась больше 2 тысяч.
Также за день госпитализированы 238 пациентов. Выздоровели 864 человека. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 120 520 случаев заболевания COVID-19. В активной фазе - 18 817 пациентов (вчера - 17 521).
К сожалению, не обошлось без летальных случаев – семеро человек скончались. Общее количество жертв болезни с начала пандемии составляет 2 808 человек. С начала пандемии в Коми выздоровели 98 895 пациентов.