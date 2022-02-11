Колготки на головах и обнаженные тела: сыктывкарка делает провокационные снимки горожан

Фотограф Линда Захаркина ведет яркий Instagram с провокационными снимками сыктывкарцев и самой столицы Коми. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, как Линда выбирает моделей и зачем надевает им на головы колготки.

Девушка снимает сыктывкарцев в самых откровенных и странных нарядах, делает уютные и атмосферные фотографии города, а также создает стильные коллажи. У самого фотографа пока нет четкого понимания, какое настроение объединяет все ее работы, но одно можно сказать точно – многие из работ Линды довольно откровенные.



@linza.severa / Instagram

Несмотря на сложность исполнения некоторых снимков Линда не закладывает в них глубоких замыслов, а отталкивается от визуальных образов, которые возникают в ее голове.



@linza.severa / Instagram

Девушка призналась, что больше чем за 10 лет у нее прошло столько необычных и даже сумасшедших фотосессий, что выделить какую-то самую-самую ей трудно.

«Например, в 2018 году мы вывозили ванну в поле и наполняли ее водой. Или как-то раз летом мы встали в три утра, чтобы ловить туман в Эжве и снять один единственный кадр, где обнаженная девушка обнимает через окно "шестерки" мужчину в костюме. Лично для меня съемку необычной делает не сам кадр и его задумка, а все, что остается за ним: атмосфера, события, общение между всеми участниками», — поделилась Линда.



@linza.severa / Instagram

Фотографу приходилось сталкиваться с жесткой и неконструктивной критикой из-за стиля своих работ, но это происходило только в соцсетях.