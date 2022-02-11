Колготки на головах и обнаженные тела: сыктывкарка делает провокационные снимки горожан

Фотограф Линда Захаркина ведет яркий Instagram с провокационными снимками сыктывкарцев и самой столицы Коми. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, как Линда выбирает моделей и зачем надевает им на головы колготки.
Девушка снимает сыктывкарцев в самых откровенных и странных нарядах, делает уютные и атмосферные фотографии города, а также создает стильные коллажи. У самого фотографа пока нет четкого понимания, какое настроение объединяет все ее работы, но одно можно сказать точно – многие из работ Линды довольно откровенные.
@linza.severa / Instagram
Несмотря на сложность исполнения некоторых снимков Линда не закладывает в них глубоких замыслов, а отталкивается от визуальных образов, которые возникают в ее голове.
@linza.severa / Instagram
Девушка призналась, что больше чем за 10 лет у нее прошло столько необычных и даже сумасшедших фотосессий, что выделить какую-то самую-самую ей трудно.
«Например, в 2018 году мы вывозили ванну в поле и наполняли ее водой. Или как-то раз летом мы встали в три утра, чтобы ловить туман в Эжве и снять один единственный кадр, где обнаженная девушка обнимает через окно "шестерки" мужчину в костюме. Лично для меня съемку необычной делает не сам кадр и его задумка, а все, что остается за ним: атмосфера, события, общение между всеми участниками», — поделилась Линда.
@linza.severa / Instagram
Фотографу приходилось сталкиваться с жесткой и неконструктивной критикой из-за стиля своих работ, но это происходило только в соцсетях.
«Когда я публиковала мои работы в пабликах соцсетей, люди часто писали гадости в комментариях. Но большинство комментариев все же позитивные. Я сама прекрасно понимаю, что мои работы не для всех, как и работы любого другого автора. Меня все это не заставляет сомневаться в себе и своем творчестве. Наоборот, мне приятно, что некоторые фотографии вызывают очень много эмоций у зрителя. Равнодушие – вот что действительно может ранить», — уверена девушка.
@linza.severa / Instagram
Линда занимается фотографией чуть больше 10 лет – с 2011 года.
«Тогда было модно иметь зеркальный фотоаппарат и я попросила папу подарить мне его на день рождения. Начинала с фотографий подруг, а почти через год у меня был первый заказ на съемку за 500 рублей. Так потихоньку я и начала развиваться в этом направлении», – рассказала девушка.
Линда отметила, что около 99% ее работ – коммерческие съемки, однако это не лишает фотографии души.
«Творчество тоже монетизируется. Конечно, здесь все зависит от заказчика. Кому-то нужны фото на сайт, кому-то сделать кадры для блога, а кто-то хочет просто атмосферы. На всех съемках я получаю удовольствие, ведь даже семейную съемку можно и нужно сделать с душой», – уверена горожанка.
@linza.severa / Instagram
Благодаря тщательному подбору и грамотному обсуждению задумки у Линды ни разу не возникало проблем в процессе съемок даже с обнаженными моделями — все детали фотограф всегда выносит на обсуждение и утверждение до того, как приступить к работе.
Одной из запоминающихся работ для девушки стала фотосессия для популярного хип-хоп исполнителя Антохи МС. Линда готовила фотоматериал для «Вербума» с закрытой вечеринки музыканта, которая прошла в Сыктывкаре в 2020 году.
«На съемку у нас был час, мы поехали в заречье и снимали там. Любовались креативом местных жителей, которые украшают уличное пространство и дворы всякими самодельными пальмами из бутылок и прочим. Потом мы прошлись по Кировскому парку и поснимали еще там. Антоха очень классный и простой парень. Открыт к диалогам и не скуп на добрые слова», — рассказала девушка.
Фото из архива Линды Захаркиной / Прогулка по Заречью
Для своих концептуальных съемок фотограф обычно выбирает наиболее подходящих моделей из тех, с кем уже работала раньше. Но даже начинающая модель может справиться на ура. Линда дала несколько советов людям, которые пока не участвовали в съемках.
«Всем хочется быть на высоте, но нужно ли позировать как супер-пупер модель? Зависит от концепции и контакта с фотографом, но могу выделить самое важное: лицо лучше направлять к источнику света, не бросайте руки, войдите в образ и почувствуйте его, если вы придумали с фотографом какой-то интересный концепт», – подытожила фотограф.