В Коми подорожает проезд на межрайонных автобусах

На портале общественного обсуждения законодательных инициатив появился новый проект. Он касается тарифа на межмуниципальные автобусные перевозки. Согласно документам, новые тарифы составили 2,76 руб./2,76 рублей на перевозки пассажиров/багажа в пригородах и 3,57 руб./0,54 руб. - за 1 км пробега между городами и муниципалитетами.

Отмечается, что с 2019 года тариф был на уровне 2,35/2,35 руб. за 1 км пробега в пригородном сообщении, 2,75/0,41 руб. - за 1 км пробега в междугородном и межмуниципальном сообщении.