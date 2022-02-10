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В Коми подорожает проезд на межрайонных автобусах

В Коми подорожает проезд на межрайонных автобусахФото из архива PG11.ru

На портале общественного обсуждения законодательных инициатив появился новый проект. Он касается тарифа на межмуниципальные автобусные перевозки.

Согласно документам, новые тарифы составили 2,76 руб./2,76 рублей на перевозки пассажиров/багажа в пригородах и 3,57 руб./0,54 руб. - за 1 км пробега между городами и муниципалитетами.

Отмечается, что с 2019 года тариф был на уровне 2,35/2,35 руб. за 1 км пробега в пригородном сообщении, 2,75/0,41 руб. - за 1 км пробега в междугородном и межмуниципальном сообщении.

Как пояснили в Комитете по тарифам Республики Коми, сейчас уровни тарифов проектные и могут измениться после рассмотрения проекта. А пока любой желающий может высказать свое мнение и оставить предложения.

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