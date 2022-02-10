Участница Олимпийских игр из Коми осталась без медалей в лыжной гонке

В Китае продолжаются Олимпийские игры, где принимают участие наши спортсмены. Среди них есть и участница из Коми – небезызвестная Юлия Ступак. Совсем недавно девушка завершила лыжную гонку классическим стилем на 10 км, но оказалась в ней лишь седьмой.

Среди россиянок также выступали Лилия Васильева, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. К сожалению, Юлия не единственная, кто остался без медалей. Ни одна из ее коллег также не смогла финишировать хотя бы в бронзе. Лишь Наталье Непряевой не хватило до этого одной секунды.