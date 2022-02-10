Делай добро: сотрудники ДПС помогли «УАЗику», который заглох на перекрестке в Сыктывкаре

10 февраля в Сыктывкаре на перекрестке улицы Менделеева и проспекта Бумажников заглох УАЗ. Люди проезжали мимо, сигналили ему, а водитель не знал, что делать.

Но, к счастью, мимо проезжал экипаж ДПС. Сотрудник вышел из машины, спросил у водителя о том ,что случилось. Потому достал трос, прицепил к патрульному автомобилю и заглохший УАЗ увезли.

Очевидица сообщает, что очень удивилась этому случаю.