Делай добро: сотрудники ДПС помогли «УАЗику», который заглох на перекрестке в Сыктывкаре

10 февраля в Сыктывкаре на перекрестке улицы Менделеева и проспекта Бумажников заглох УАЗ. Люди проезжали мимо, сигналили ему, а водитель не знал, что делать.
Но, к счастью, мимо проезжал экипаж ДПС. Сотрудник вышел из машины, спросил у водителя о том ,что случилось. Потому достал трос, прицепил к патрульному автомобилю и заглохший УАЗ увезли.
Очевидица сообщает, что очень удивилась этому случаю.
- Не многие вот так подойдут и предложат свою помощь. Машина ДПС остановилась, вышел инспектор. Водитель УАЗа сказал, что он сломался и инспекторы предложили «покдинуть» его до точки назначения, - рассказала сыктывкарка.