Tele2 предложила жителям Республики Коми убедиться в качестве связи

Мобильный оператор Tele2 предоставил возможность протестировать качество высокоскоростного мобильного интернета при подключении к тарифу «Мой онлайн». Если клиентов не устроит качество, Tele2 вернет им деньги. Для участия в акции клиенту нужно подключиться к Tele2, выбрав соответствующий тарифный план. За 400 рублей в месяц предложение включает: 20 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 400 минут для звонков на номера других операторов региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 всей России.

Также пользователям тарифа доступны выгодные возможности. В их числе: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, Telegram и навигационным приложениям «Яндекса» при нулевом балансе. Кроме того, можно менять неизрасходованные минуты на кино от Wink – абонентам предоставлен выбор из более чем 4000 фильмов.