В Сыктывкаре вынесут приговор пьяному водителю, из-за которого умерла девушка

В столице Коми завершилось расследование по делу 25-летнего водителя. По его вине погибла девушка, которая находилась с ним в машине в момент аварии. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Авария произошла в октябре 2021 года. Сыктывкарец выпил и сел за руль своего ВАЗа. Пассажиркой в тот злосчастный день оказалась 16-летняя девушка. Двигаясь по Ухтинскому шоссе парень вдруг вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси. В результате девушка получила такие страшные травмы, что вскоре скончалась.