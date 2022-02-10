В Коми вооруженные отряды обезвреживали «террористов»

9 февраля в Корткеросе прошли командно-штабные учения. В них приняли участие подразделений УФСБ, МВД, УФСИН, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС и Росгвардии, сообщает пресс-служба ФСБ Коми.
По сценарию, в ходе проверки оперативной информации правоохранительными органами установлено нахождение в с. Корткерос Республики Коми преступной группы в количестве 3-х человек, прибывшей в регион для совершения террористических актов. В ходе проверочных мероприятий преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
Силами оперативной группы осуществлены первоочередные меры по пресечению преступления террористической направленности и минимизации его последствий. На место происшествия направлены силы и средства экстренных оперативных служб.
Оперативным штабом в Республике Коми принято решение о проведении контртеррористической операции.
Преступники от переговоров и сдаться отказались. В целях локализации возможных негативных последствий, Оперативным штабом принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого преступная группа обезврежена.