В Коми вооруженные отряды обезвреживали «террористов»

9 февраля в Корткеросе прошли командно-штабные учения. В них приняли участие подразделений УФСБ, МВД, УФСИН, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС и Росгвардии, сообщает пресс-служба ФСБ Коми.

По сценарию, в ходе проверки оперативной информации правоохранительными органами установлено нахождение в с. Корткерос Республики Коми преступной группы в количестве 3-х человек, прибывшей в регион для совершения террористических актов. В ходе проверочных мероприятий преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.