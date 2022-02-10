Мобильный оператор Tele2 присоединился к хартии «Цифровая этика детства» Альянса по защите детей в цифровой среде. Тем самым компания заявляет о готовности способствовать созданию благоприятной и защищенной онлайн-среды для детей, развивать цифровую грамотность и поощрять равные возможности для доступа младшего поколения к технологиям.

Tele2 присоединилась к хартии «Цифровая этика детства» 8 февраля 2022 года, в Международный день безопасного интернета. Таким образом оператор поддерживает стандарты и правила поведения, направленные на создание благоприятного и дружественного интернет-пространства для детей. Tele2 разделяет сформулированные документом этические принципы: уважение ребенка как личности, совместную ответственность за становление детей, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-среде, инклюзивный подход.

В продуктовой политике Tele2 фокусируется на создании безопасных, высокотехнологичных и полезных сервисов для детей. Услуга «Геопоиск+» позволяет определять местоположение детей и получать нотификации о маршрутах. «Родительский контроль» помогает создать безопасную интернет-среду: настраивать списки запрещенных сайтов и мониторить режим работы приложений. Услуга «Дети онлайн» превращает любой тариф в детский, дает доступ к развлекательному и образовательному контенту Wink, защищает от нежелательных подписок. На портале kids.tele2.ru собраны уроки, игры, книги и музыка для детей любого возраста.

Андрей Патока, генеральный директор Tele2: