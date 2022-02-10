В Сыктывкаре взяли под стражу обвиняемого в убийстве

Суд заключил под стражу Торшхоева И.Г., задержанного по подозрению в организации убийства конкурента по бизнесу. Суд столицы Коми взял под стражу обвиняемого в убийстве конкурента по бизнесу. Об этом сообщили в группе храма правосудия в соцсети.

27-летний житель Койгородка обвиняется в организации убийства. Как считает следствие, в 2021 году убитый приехал к своему дому в селе Койгородок. Он вышел из авто, но внезапно в него 5 раз выстрелили из огнестрельного оружия, после чего новоявленный киллер скрылся. Пострадавший скончался на месте.