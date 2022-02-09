Дорого или нет ездить на такси: спрашиваем у сыктывкарских водителей

«Несправедливой по отношению к водителям будет и цена в 150 рублей, когда водитель едет 15 км с Эжвы в город. Иногда бывает такое, что у пассажира одна цена, а у меня другая. Но идея, что стоимость такси зависит от спроса и количества машин на линии – верная», – сообщил молодой таксист.

Но мужчина считает цену с утра из Эжвы до Сыктывкара в 350 рублей нечестной.

«С ценой такси я согласен. Иногда она бывает очень высокая, а порою очень низкая. Но цены на продукты, на бензин, на металл, на машины и запчасти очень выросли, а цена на такси с 2009 года сильно не поменялась», – вспомнил Александр.

ФАС заставил крупные компании такси раскрывать реальную причину стоимости поездки. Случилось это из-за того, что в декабре-январе цены на одни и те же поездки отличались в зависимости от дороговизны телефона клиента. Об этом сообщил журнал «Forbes». «Pro Город Сыктывкар» узнал у сыктывкарских таксистов, почему порою цена такая высокая, а также, что они думают о работе агрегаторов.

«В час пик утром в городе действуют бонусы для таксистов. Когда для клиента цена 79 рублей, то нам доплачивают до 160. В Эжве и других районах таких бонусов нет, поэтому и водителям туда ехать не хочется. Из-за этого компании повышают цены, чтобы привлечь в эти районы машины», – поделился с «Pro Городом Сыктывкар» Александр.

Таксист рассказал и о ценах в вечернее время:

«Они высокие, поскольку мы ставим функцию «мой район», а это всего 5 км от дома. Тогда получается, что мало машин едут в Эжву, Затон и Выльгорт, цена для клиента из этих мест опять повышается», – рассказал Александр.

Вадим Патрин, работает в такси 10 лет.





Вадим Патрин. Фото из личного архива.

«Сейчас стоимость поездки абсолютно рыночная. Она даже ниже себестоимости услуги. Виной тому состояние экономики страны. Доходы населения низкие, а еще у нас высокая безработица. Просто так никто не завышает стоимость, для этого всегда есть объективные причины. К тому же, в системе основного такси Сыктывкара установлено предельное ограничение (+170 к базовому тарифу)», – рассказал мужчина.

Аркадий Пирогов (данные изменены), работает в такси девять лет.

«Цена должна быть минимум от 100 рублей с подачей до одного километра до пассажира», – заявил Аркадий.

Работник такси рассказал, что стоимости поездки возрастает только в определённое время.

«Иногда в час пик или при нехватке машин цены повышаются, иногда заоблачно. Но это временно, в основном цены по городу давно уже от 59 рублей», – сообщил Аркадий.

Также Аркадий сравнил стоимость такси в разное время:

«Раньше такси стоило от 100 рублей по городу, в Эжву от 300 рублей. И всех все устраивало. С тех пор затраты на работу выросли: бензин подорожал в два раза, да и запчасти не стали дешевле. Стоимость авто уже перевалило за один миллион рублей. Поэтому в среднем, цена по городу на такси уже давно неоправданно низкая», – рассказал Аркадий.

Водитель сообщил «Pro Городу Сыктывкар» об условиях работы в аренду:

«Сегодня она составляет в среднем 1000 рублей в сутки. Соответственно, чтобы что-то заработать нужно заправить автомобиль на 1000 рублей, потом заработать деньги на оплату аренды – 1000 рублей, весь остаток уже пойдет на жизнь. Но для этого человек за рулем должен провести минимум 12 часов», – рассказал Аркадий.

Мужчина не считает, что цены на поездки завышены в районах близких к Сыктывкару.

«350 рублей из Эжвы – это очень даже недорого. Нормальная цена должна быть давно уже от 400 рублей. Еще 5 лет назад люди ездили в среднем от 300 рублей, тогда это было нормой», – сообщил Аркадий.

Яков, работает в такси 11 лет.

«Цена умышленно занижена в угоду количеству заказов, с которых агрегатор получает постоянную прибыль. По неофициальному ответу комитета по тарифам, стоимость одной поездки по городу должна составлять 900 рублей на авто эконом-класса. Но в таком случае крупная компания такси ничего не заработает, поскольку заказов будет ничтожно мало», – заявил Яков.

По словам водителя, крупный агрегатор такси несправедлив со своими работниками.

«По ФЗ-69 цену за поездку назначает перевозчик, то есть водитель, а эта компания недобросовестно манипулирует договором оферты при скачивании приложения. Она блокирует все попытки водителей и отключает их от заказов. Также эта служба умышленно делает ценники ниже плинтуса на уровне 2005 года. Они понимают, что водители по таким низким тарифам за призрачную доплату убьют свои личные автомобили, тогда у нас не будет денег для починки и покупки нового авто», – рассказал Яков.

Он считает, что делают это для того, чтобы водители перешли на работу в аренду.

«Каждый пересядет на рабскую аренду и будет в течение 16 часов брать себе невыгодные заказы, чтобы хоть как-то окупить расходы на аренду, на бензин и на питание в течение дня», – рассуждал Яков.

Мужчина не согласен и с системой оплаты труда водителей.

«Доплата идёт только исключительно за короткие заказы, например, от железнодорожного вокзала до гостиницы «Сыктывкар». Этот заказ будет стоить для клиентов 69 рублей, а компания доплатит водителю до ста рублей не следующий день. Но из заказа от вокзала до «Макси» вы не получите никакой доплаты, поскольку заказ будет стоить для клиента 130 рублей. Получается, что все заказы в течение дня у водителя должны быть короткими. Это нереально, потому что система предлагает водителю более длинный заказ. Пассажиры об этом не знают и не понимают, почему к ним не едут машины», – завершил Яков.

Также мужчина предоставил совет службы поддержки одного из агрегатора такси.

Советы техподдержки о работе с клинетами.

Через 10 минут водитель может отметить заказ. Яков рассказывает, что за отказ от невыгодных заказов отнимают баллы активности.

«Если их меньше 81%, то вы теряете возможность получения доплаты. За невыполненный заказ водителю начисляют всего 1 балл активности, а за пропуск заказа снимают 3-4 балла», – сообщил Яков.

Мужчина заявил, что расходы таксистов очень высокие.

«Себестоимость владения машины 32 рубля за километр пробега, а нам предлагают выполнять заказы по цене 10 рублей за километр пробега. С каждым заказом водитель усугубляет своё положение и убивает личный автомобиль. Прибыли практически нет. Цена на бензин возросла вдвое, ОСАГО под такси стоит 26 000 рублей, Каско - 200 000 рублей, а еще два техосмотра в год по 800 рублей каждое. Это я ещё не сказал о плановых техосмотрах и прочих расходах на авто», – рассказал собеседник.

Поэтому и случаются у таксистов забастовки против действий агрегаторов:

«Прошлая забастовка была против дольней подачи машины до заказов», – рассказал Яков.

По словам Якова, таксистам живется трудно.