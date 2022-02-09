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В Коми снова «рекорд»: за день ковидом заболели 1814 человек

В Коми снова «рекорд»: за день ковидом заболели 1814 человекФото из архива «Pro Города»

За минувшие сутки в Коми подтвердилось еще 1814 случаев заболевания коронавирусом - почти на 200 человек больше, чем днем ранее. Госпитализированы 202 человека, выздоровели - 682.

На 9 февраля, согласно данным портала стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 118 353 случая заболевания COVID-19. В активной фазе - 17 521 пациент (вчера - 16 392).

За сутки зарегистрировано три летальных случая, общее количество жертв болезни с начала пандемии составляет 2 801 человек. С начала пандемии в Коми выздоровели 98 031 пациент.

 

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