Жителей Коми возмутили неполные имена на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне

Вокруг памятника «Никто не забыт» в Троицко-Печорске разгорается настоящий скандал. Об этом сообщили жители поселка в соцсети «Вконтакте».

По словам жителей, власти пытаются их, что в городах и столицах на мемориалах не пишут имена и отчества погибших в Великой Отечественной войне – только фамилии и инициалы. Однако на всех баннерах, памятнике учителям и выпускникам первой школы Троицко-Печорска, погибшим в годы войны, имена полные.

- Не нужно убеждать, что «реконструкторы» памятника «Никто не забыт» очень старались, но не поместились все имена, и пришлось наносить только фамилии и инициалы. Старались ради собственного кармана. Было большое желание поменьше сделать - побольше вытащить денег из бюджета, - сообщают жители.

Так выглядит табличка на мемориале. Две оиднаковые фамилии не позволяют понять кто есть кто.



Жители Троицко-Печорска утверждают, что все документы о реконструкции мемориала проходили через согласование с руководством администрации района, но сейчас от этого все открещиваются.