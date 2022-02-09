Жителям Коми в три раза повысили плату за тепло

Жители села Визинга получили тройные счета за тепло. Законно ли это и почему так случилось, прокомментировали в стройжилтехнадзоре региона.
Жители села оказались в ужасе от невероятно высоких корректировок за отопление и обратились с жалобами в надзорное ведомство. Служба стройжилтехнадзора в свою очередь не стала медлить и организовала проверку в отношении ответственной компании. Она покажет, обоснованы ли такие суммы.
Если окажется, что плата начислена с нарушениями, ее пересчитают, а компанию привлекут к ответу. Отмечается также, что корректировка может быть как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения платы за отопление.