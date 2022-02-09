Сыктывкарцы рассказали, почему они «преувеличивают» симптомы болезни и звонят в скорую

8 февраля Владимир Уйба заявил, что 90 процентов вызовов скорой помощи приходится на людей, которые намеренно преувеличивают свои симптомы. В комментариях под новостью сыктывкарцы отреагировали на эти слова.

Ксения Попова

– Просто люди дождаться не могут врача с поликлиники. Сами же и устрашаете ситуацию тем, что сравниваете симптоматику «омикрона» с обычным ОРВИ. Конечно, люди будут вызывать скорую, если не приезжает на вызов терапевт. Из-за прививок столько медиков отстранили, что их сейчас не хватает.

Михаил Зотов

– Температура 39,5 была три дня. Звоню в поликлинику и мне говорят: «Выпейте парацетамол и приезжайте, у вас же машина есть». Звоню второй раз, говорю: «Парацетамола нет, машины нет, приезжайте». А мне в ответ: «У нас тоже нет ничего». За что мы платим налоги?

Наталия Ряшенкова

– Зато к алкашам скорая быстро приезжает. И днем, и ночью.

Ирина Вакенгут

– Люди не могут дождаться врачей. Что им остается делать? Пройдитесь по поликлиникам города и посмотрите, что там творится.

Янина Кириллова

– Вызвала скорую с температурой 39, ужасными головными болями. Приехали, никакого обезболивающего не сделали. Померяли сатурацию, давление, температуру. Отругали, что вызвали и сказали вызывать врача.

Александра Мальцева

– Вот кинули людей, теперь сами выживайте. Ждём скорую, второй час ночи. Прошло уже 10 часов. И ещё неизвестно, увезут в стационар или нет. Накануне отказали. Группа риска, диабет, давление. Температура со 2 февраля не падает вообще, муж вакцинирован.

Напомним, что недавно мы писали о том, как скорая не приехала к мужчине с температурой 39. Подробнее об этом случае читайте здесь.





















