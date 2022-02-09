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Зачем платить за капремонт и как это делать без комиссии: инструкция для Сыктывкарцев

Зачем платить за капремонт и как это делать без комиссии: инструкция для Сыктывкарцев

Жители Коми, как и других регионов, регулярно платят взносы на капремонт наряду с остальной «коммуналкой», но далеко не все понимают, что это и зачем нужно. Как получать квитанции удобным способом? Можно ли платить без комиссии? На все важные вопросы ответили в Минстрое региона:

Как получать квитанции в электронном виде и оплачивать взносы на капремонт без банковской комиссии? 

  • Получение квитанций на «электронку»  можно подключить в Личном кабинете на сайте Фонда РК капремонта МКД. Там же можно найти инструкцию по работе с кабинетом.
  • Чтобы оплатить взносы на капремонт за отдельные периоды, в личном кабинете нужно найти меню «Выставленные счета».
  • Комиссии в случае с оплатой через банк тоже можно избежать. Для этого в Личном кабинете или на сайте нужно найти вкладку «Оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт картами банков», а затем выбрать меню «Моментальная оплата без комиссии для физических лиц».

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