Зачем платить за капремонт и как это делать без комиссии: инструкция для Сыктывкарцев

Жители Коми, как и других регионов, регулярно платят взносы на капремонт наряду с остальной «коммуналкой», но далеко не все понимают, что это и зачем нужно. Как получать квитанции удобным способом? Можно ли платить без комиссии? На все важные вопросы ответили в Минстрое региона:
Как получать квитанции в электронном виде и оплачивать взносы на капремонт без банковской комиссии?
- Получение квитанций на «электронку» можно подключить в Личном кабинете на сайте Фонда РК капремонта МКД. Там же можно найти инструкцию по работе с кабинетом.
- Чтобы оплатить взносы на капремонт за отдельные периоды, в личном кабинете нужно найти меню «Выставленные счета».
- Комиссии в случае с оплатой через банк тоже можно избежать. Для этого в Личном кабинете или на сайте нужно найти вкладку «Оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт картами банков», а затем выбрать меню «Моментальная оплата без комиссии для физических лиц».