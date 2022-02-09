Зачем платить за капремонт и как это делать без комиссии: инструкция для Сыктывкарцев

Жители Коми, как и других регионов, регулярно платят взносы на капремонт наряду с остальной «коммуналкой», но далеко не все понимают, что это и зачем нужно. Как получать квитанции удобным способом? Можно ли платить без комиссии? На все важные вопросы ответили в Минстрое региона:

Как получать квитанции в электронном виде и оплачивать взносы на капремонт без банковской комиссии?