Будут ли выдавать QR-коды за антитела в Сыктывкаре

Минздрав России сообщил, что теперь людям с антителами к коронавирусу будут выдавать QR-коды. “Pro Город Сыктывкар” узнал, когда и как эта система заработает в Сыктывкаре.



В Минздраве Коми пояснили, что в поликлиниках республики уже делают тесты на антитела. Именно их результаты и будут использовать для выдачи QR-кодов. За такую услугу придется заплатить.



Но есть и те, кто могут сдать тест на антитела бесплатно:

Те, кто контактировал с больными коронавирусом и ранее болел пневмонией.

Те, кто имеют временный или постоянный медотвод от вакцинации;

Также в Минздраве Коми пояснили, что не знают, будут ли поликлиники принимать результаты тестирования от частных медицинских учреждений. Однако такое возможно. К примеру, некоторые организации сами передают результаты положительных тестов в поликлиники.



Сейчас нет конкретных сроков запуска этой системы в Республике Коми. Однако у нас уже есть все возможности для того, чтобы она успешно заработала. Как сообщили в Минздраве Коми, сейчас все зависит от “Госуслуг”.

