Положение планет может спровоцировать ссоры: гороскоп на 9 февраля

Овны могут с полным правом радоваться жизни. Появятся новые друзья и возможность улучшить свои жилищные условия. Многие создадут семьи, станут кропотливо и безропотно сооружать и устраивать свою жизнь. Вы слишком бережливы. Если ваш партнер легко тратит деньги, то из-за этого у вас могут возникнуть проблемы. Вам придется преодолеть слишком много препятствий на пути к счастью.

Двойственный, противоречивый день. Влияние планет то будет тормозить дела, то укреплять. Если вы заслужили, появятся новые возможности для работы, самосовершенствования, но при этом вы можете потерять то, чем дорожили. Надо следить за ходом своих мыслей, подписание документов лучше отложить. И вообще этот период следует рассматривать как время, которое надо прожить тихо.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Близнецы

Многих Близнецов сегодня будет мучить вопрос что важнее - дом или работа? Конечно, в этот день важно уделить внимание семье и родственным отношениям; это явно поднимет ваш социальный статус.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Рак

Положение планет может спровоцировать ссоры из-за новоявленных друзей. Вы можете встретить человека, который окажет негативное влияние на вашу жизнь. Избегайте случайных знакомств и финансовых авантюр.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Лев

Вы благородный человек и надежный друг. У вас широкий круг интересов, а ваша работа доставляет вам много удовольствия. Благодаря этому вы способны чувствовать себя вполне комфортно. Продолжайте придерживаться девиза: «Делу - время, потехе - час!»

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Дева

Вам будет сложно найти партнера, поскольку вы боитесь, что вас могут незаслуженно обидеть. Старайтесь не думать о вероятных неприятностях и избавьтесь от обидчивости - вашего самого большого недостатка.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Весы

День символизирует обновление, очищение, реорганизацию. Стремление к переменам не ограничится личной и профессиональной жизнью. Многим Весам вдруг покажется, что квартира или дом требуют капитального ремонта. Все домашние заботы и хлопоты сулят успех. Стройте, перестраивайте, ремонтируйте на здоровье, но, как говорится, без фанатизма.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Скорпион

Этот день принесет стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на спор, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть, на диету садиться не нужно. А в результате — низкое давление. Хорошо бы вам посетить бассейн, хорошо бы заняться аквааэробикой.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Стрелец

Большую роль в профессиональных успехах сыграет связь с зарубежными партнерами. Не возбраняются кредиты и инвестиции, но вас могут подвести те, кого вы считали непререкаемым авторитетом, в том числе люди издалека.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Козерог

Вы не сможете полностью расправить свои паруса — доходы будут перекрываться расходами. Не стоит рассчитывать на легкие успехи. Иногда вам может показаться, что вы стоите на краю гибели. Не поддавайтесь эмоциям и работайте, и вам непременно повезет. Благоприятны расширение дела, аренда и ремонт офиса.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Водолей

День неудачен для серьезных шагов в профессиональной деятельности, работы с документами. Если же речь идет о легких деньгах, то вы наверняка проиграете, если пойдете на риск. И крупным бизнесменам, и частным предпринимателям необходимо быть крайне внимательными, подписывая документы или оговаривая условия будущего сотрудничества.

Гороскоп на 9 февраля 2022 года Рыбы

Этот день ознаменован признанием заслуг. Коммерческая деятельность принесет успех, уважение и новые возможности. Можно будет смело гордиться собой перед родственниками. Отпразднуйте свою победу всей семьей, желательно, в ресторане.