Историк рассказывает: на площади в Сыктывкаре под почтой хранятся останки людей

Журналист «Pro Город Сыктывкар» обнаружил в краеведческом журнале «Дым Отечества» заметку о том, что останки красноармейцев покоились на Стефановской площади под обелиском до начала 1960-х годов, пока его вместе с останками не разрушили при реконструкции площади.
Вид на Стефановскую площадь. Начало 50-х. Место обелиска отмечено красным цветом. Фото oldsyktyvkar.ru
Прокомментировать правдивость этого факта мы попросили экспертов проекта «Пешком по Усть-Сысольску» Игоря Сажина и Игоря Бобракова.
«Да, это правда. 14 ноября 1919 года небольшой отряд белых под командованием фельдфебеля Завьялова без боя взял Усть-Сысольск. Чтобы их выбить, в город направили несколько отрядов красноармейцев численностью более тысячи человек. Ими командовал комендант Вятки В.Б. Контрым. Красные взяли город и продолжили наступление до Небдино. В одном из боев погибло 14 красноармейцев. Их тела перевезли в Усть-Сысольск и торжественно захоронили на центральной площади, которая в то время называлась Красной. Над могилой первоначально поставили деревянный памятник, а через несколько лет на народные средства возвели бетонный», – рассказал Игорь Бобраков.
Фото museumkomi.ru.
«Это была четырехугольная пирамида с надписью: «Спите, орлы боевые». Сразу под надписью в неглубокой нише располагалась скульптура обнаженной женщины, держащей в руке череп. Такая эротика вызвала возмущение у горожан, и они потребовали убрать голую бабу. На что автор проекта Е.О. Майхель заявил, что это не баба, а античная богиня. В 1956 году странный памятник снесли и заменили на каменный четырехугольный обелиск», – сообщил Игорь Бобраков.
Памятник 1956 года. Фото museumkomi.ru.
Сведения о судьбе памятника дополняет историк Игорь Сажин:
«В 1963 году перенесли эту могилу на перекресток Ленина-Куратова, поставили там обелиск. Они подражали Москве, где тех рабочих, кто штурмовал кремль, где засели юнкера, захоронили на Красной площади. Вот и у нас решили захоронить на площади, а не на кладбище, как это положено по христианскому обычаю», – поделился с «Pro Городом Сыктывкар» мужчина.
Историк подтвердил сведения из «Дыма Отечества» о том, что сделали всю процедуру весьма грубо.
«Часть останков просто даже не вырыли, они остались лежать под почтой. Так что у нас в центре города два захоронения, одно под почтой, другое на перекрестке Куратова и Ленина», – резюмировал Игорь.