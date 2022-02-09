Историк рассказывает: на площади в Сыктывкаре под почтой хранятся останки людей

Журналист «Pro Город Сыктывкар» обнаружил в краеведческом журнале «Дым Отечества» заметку о том, что останки красноармейцев покоились на Стефановской площади под обелиском до начала 1960-х годов, пока его вместе с останками не разрушили при реконструкции площади.





Вид на Стефановскую площадь. Начало 50-х. Место обелиска отмечено красным цветом. Фото oldsyktyvkar.ru

Прокомментировать правдивость этого факта мы попросили экспертов проекта «Пешком по Усть-Сысольску» Игоря Сажина и Игоря Бобракова.

«Да, это правда. 14 ноября 1919 года небольшой отряд белых под командованием фельдфебеля Завьялова без боя взял Усть-Сысольск. Чтобы их выбить, в город направили несколько отрядов красноармейцев численностью более тысячи человек. Ими командовал комендант Вятки В.Б. Контрым. Красные взяли город и продолжили наступление до Небдино. В одном из боев погибло 14 красноармейцев. Их тела перевезли в Усть-Сысольск и торжественно захоронили на центральной площади, которая в то время называлась Красной. Над могилой первоначально поставили деревянный памятник, а через несколько лет на народные средства возвели бетонный», – рассказал Игорь Бобраков.

Фото museumkomi.ru.