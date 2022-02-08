В Сыктывкаре произошло сразу три пожара: на одном из них погиб человек

За минувшие сутки в Сыктывкаре случилось три пожара. Один из них закончился трагедией: на пепелище найден погибший. Подробнее об этом рассказали в ГУ МЧС региона.
Первое возгорание случилось 7 февраля в 05:20. В жилом деревянном доме на улице Флотской, 9 поселке Краснозатонский. Всего через 4 минуты на месте были пожарные, к тому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 8 человек. Из задымленных помещений был спасен мужчина 1951 г.р. В 07:29 возгорание было ликвидировано. В результате пожара погиб мужчина 1962 г.р. Общая площадь пожара составила 40 м2.
В 09:57 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в квартире дома №35 на улице Куратова. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 76 человек. В 10:24 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 2 м2.
В 22:09 загорелся дачный дом в СНТ Парма-3 в Эжве. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 9 минут. В 23:20 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден дачный дом на площади 20 м2.