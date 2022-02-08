Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Урбанист заявил, что не нужно учитывать мнение сыктывкарцев при планировании дорог

Урбанист заявил, что не нужно учитывать мнение сыктывкарцев при планировании дорогФото из архива PG11.ru

Недавно Центр управления регионом запустил опрос, в котором пытался узнать мнение сыктывкарцев о том, как сделать дороги в городе безопаснее. Горожане могут указать, где нехватает лежачих полицейских, светофоров и освещения. «Pro Город Сыктывкар» связался с главой «Городских проектов» Дмитрием Маховым и узнал, правильно ли советоваться с жителями по вопросу безопасности улиц. 

Урбанист отметил, что привлекать людей к решению городских проблем – важно. Однако они не могут дать объективную оценку: например, на пешеходном переходе можно предложить сделать освещение, но оно может ослеплять водителя. 

– Вопросы безопасности должны решаться не точечно, как сейчас делают с помощью опроса, а комплексно и системно. Все без исключения дороги должны быть безопасны. Человеческая жизнь бесценна, люди не должны погибать на дорогах. Сейчас разрабатывается новый ГОСТ, который позволит действительно сделать улицы безопасней, – отметил урбанист.

Чего не хватает Сыктывкару прямо сейчас

Дмитрий Махов рассказал о том, как сделать дороги безопаснее прямо сейчас:

– В Сыктывкаре не хватает освещения и «треугольников» видимости на пешеходных переходах, полностью отсутствуют островки безопасности. Нужно отменять нештрафуемый порог 20 км/ч и снижать скорость в городе. Также не хватает пешеходных переходов, зачастую из-за этого сыктывкарцы перебегают дорогу в неположенном месте. Вот в поиске таких мест можно как раз и привлекать горожан.

Эксперт заявил, что нужно перестать делать неэффективные меры: надписи на асфальте, металлические ограждения, «кислотные» рамки на дорожных знаках. 

При проектировании нужно подключать независимых экспертов: урбанистов, транспортных специалистов и проектировщиков. 

– Комфортная городская среда должна быть не только безопасной, но и доступной. Например, для родителей с колясками и маломобильных граждан, – заключил эксперт.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости