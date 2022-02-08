Урбанист заявил, что не нужно учитывать мнение сыктывкарцев при планировании дорог

Недавно Центр управления регионом запустил опрос, в котором пытался узнать мнение сыктывкарцев о том, как сделать дороги в городе безопаснее. Горожане могут указать, где нехватает лежачих полицейских, светофоров и освещения. «Pro Город Сыктывкар» связался с главой «Городских проектов» Дмитрием Маховым и узнал, правильно ли советоваться с жителями по вопросу безопасности улиц.
Урбанист отметил, что привлекать людей к решению городских проблем – важно. Однако они не могут дать объективную оценку: например, на пешеходном переходе можно предложить сделать освещение, но оно может ослеплять водителя.
– Вопросы безопасности должны решаться не точечно, как сейчас делают с помощью опроса, а комплексно и системно. Все без исключения дороги должны быть безопасны. Человеческая жизнь бесценна, люди не должны погибать на дорогах. Сейчас разрабатывается новый ГОСТ, который позволит действительно сделать улицы безопасней, – отметил урбанист.
Чего не хватает Сыктывкару прямо сейчас
Дмитрий Махов рассказал о том, как сделать дороги безопаснее прямо сейчас:
– В Сыктывкаре не хватает освещения и «треугольников» видимости на пешеходных переходах, полностью отсутствуют островки безопасности. Нужно отменять нештрафуемый порог 20 км/ч и снижать скорость в городе. Также не хватает пешеходных переходов, зачастую из-за этого сыктывкарцы перебегают дорогу в неположенном месте. Вот в поиске таких мест можно как раз и привлекать горожан.
Эксперт заявил, что нужно перестать делать неэффективные меры: надписи на асфальте, металлические ограждения, «кислотные» рамки на дорожных знаках.
При проектировании нужно подключать независимых экспертов: урбанистов, транспортных специалистов и проектировщиков.
– Комфортная городская среда должна быть не только безопасной, но и доступной. Например, для родителей с колясками и маломобильных граждан, – заключил эксперт.