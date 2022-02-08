Урбанист заявил, что не нужно учитывать мнение сыктывкарцев при планировании дорог

Недавно Центр управления регионом запустил опрос, в котором пытался узнать мнение сыктывкарцев о том, как сделать дороги в городе безопаснее. Горожане могут указать, где нехватает лежачих полицейских, светофоров и освещения. «Pro Город Сыктывкар» связался с главой «Городских проектов» Дмитрием Маховым и узнал, правильно ли советоваться с жителями по вопросу безопасности улиц.

Урбанист отметил, что привлекать людей к решению городских проблем – важно. Однако они не могут дать объективную оценку: например, на пешеходном переходе можно предложить сделать освещение, но оно может ослеплять водителя.

– Вопросы безопасности должны решаться не точечно, как сейчас делают с помощью опроса, а комплексно и системно. Все без исключения дороги должны быть безопасны. Человеческая жизнь бесценна, люди не должны погибать на дорогах. Сейчас разрабатывается новый ГОСТ, который позволит действительно сделать улицы безопасней, – отметил урбанист.

Чего не хватает Сыктывкару прямо сейчас

Дмитрий Махов рассказал о том, как сделать дороги безопаснее прямо сейчас: