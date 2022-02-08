Интересная статистика: в Сыктывкаре женщин всегда было больше, чем мужчин

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходила «Всероссийская перепись населения 2020». В Росстате Коми сообщили, что ее предварительные итоги опубликуют до апреля 2022 года, а окончательный подсчет результатов произойдет до конца года. А пока «Pro Город Сыктывкар» узнал у Росстата Коми, как менялось население республики и Сыктывкара по переписям предыдущих лет: 1989, 2002 и 2010 годов.
В 1989 году в Коми было больше мужчин, но в 2002 и 2010 годах женщин стало больше:
- в 1989 году – 632 602 мужчин и 618 245 женщин;
- в 2002 году – 488 316 мужчин и 530 358 женщин;
- в 2010 году – 425 641 мужчин и 475 548 женщин.
В Сыктывкаре за весь этот период женщин всегда было больше:
- в 1989 году – 111 675 мужчин и 123 228 женщин;
- в 2002 году – 112 492 мужчин и 133 276 женщин;
- в 2010 году – 113 685 мужчин и 137 189 женщин.
За период с 1989 по 2010 год общее количество людей в регионе сокращается, но в Сыктывкаре, напротив, численность увеличивается.
Также Росстат Коми предоставил данные по уровню образования населения. Жителей Коми, которые имели высшее образование, было столько:
- в 1989 – 81 805 человек;
- в 2002 году – 100 795 человек;
- в 2010 году – 130 237 человек.
Жителей республики со средним профессиональным образованием насчитывалось:
- в 1989 – 197 261 человек;
- в 2002 году – 262 681 человек;
- в 2010 году – 250 152 человека.
Лиц с высшим образованием среди женщин было больше, чем среди мужчин:
- в 1989 году – 37 629 мужчин и 44 176 женщин;
- в 2002 году – 41 849 мужчин и 58 946 женщин;
- в 2010 году – 50 859 мужчин и 79 378 женщин.
Такая же ситуация прослеживается и со средним образованием:
- в 1989 году – 78 137 мужчин и 119 124 женщин;
- в 2002 году – 113 048 мужчин и 149 633 женщин;
- в 2010 году – 108 998 мужчин и 141 154 женщин.