Интересная статистика: в Сыктывкаре женщин всегда было больше, чем мужчин

С 15 октября по 14 ноября 2021 года проходила «Всероссийская перепись населения 2020». В Росстате Коми сообщили, что ее предварительные итоги опубликуют до апреля 2022 года, а окончательный подсчет результатов произойдет до конца года. А пока «Pro Город Сыктывкар» узнал у Росстата Коми, как менялось население республики и Сыктывкара по переписям предыдущих лет: 1989, 2002 и 2010 годов.

В 1989 году в Коми было больше мужчин, но в 2002 и 2010 годах женщин стало больше: