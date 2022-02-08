Ковид в Коми снова пошел на «взлет»: больше 1600 заболевших за стуки

За минувший день в Коми зарегистрировано еще 1 645 случаев заражения коронавирусом. Вчера эта цифра была меньше – 1488 человек. В больнице оказались 192 человека, а выписалось 560 пациентов.

Согласно информации портала стопкоронавирус.рф с начала пандемии по состоянию на 8 февраля в Коми подтверждено 116 539 случаев заболевания COVID-19. В активной фазе - 16 392 пациента (вчера - 15 309).