В Коми ищут участкового врача: зарплата – 150 тысяч рублей в месяц

В больницу скорой медицинской помощи Коми ищут врача-терапевта. Участковому обещают зарплату до 150 000 рублей на руки. Об этом сообщает hh.ru. Речь идет о Воркутинской больнице скорой помощи. В обязанности врача войдет оказание первичной медико-санитарной помощи взрослым в амбулаторных условиях, проведение обследования и постановка диагноза, назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности.

Вакансия доступна кандидатам с опытом от 1 до 3 лет. Также важно высшее профессиональное образование по профессии, наличие сертификата специалиста по специальности "Терапия"/свидетельства об аккредитации по специальности "Лечебное дело", заключение профпатолога о допуске к работе по данной профессии.