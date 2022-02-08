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Сыктывкарца выселили из квартиры и теперь он живет в машине

Сыктывкарца выселили из квартиры и теперь он живет в машинеФото очевидца

В редакцию портала «Pro Город Сыктывкар» обратился сыктывкарец, который рассказал, что во дворе столицы Коми в машине живет мужчина. Местные волнуются за его жизнь.

По словам очевидца, некий мужчина приехал с Вуктыла. Он снял квартиру в доме №65 по улице Коммунистическая, но позже его выгнали за то, что он спился и все «изгадил».

У мужчины не осталось другого выбора, кроме как жить в машине. 

– Машина день и ночь заведена. Не дай бог он там задохнется или вдруг загорится, – поделился сыктывкарец.  

Наш читатель утверждает, что мужчина в машине потерял документы. 

– Может быть кто знает его родственников? Сообщите им, – заключил очевидец.
 

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 250 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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