Сыктывкарца выселили из квартиры и теперь он живет в машине

В редакцию портала «Pro Город Сыктывкар» обратился сыктывкарец, который рассказал, что во дворе столицы Коми в машине живет мужчина. Местные волнуются за его жизнь.

По словам очевидца, некий мужчина приехал с Вуктыла. Он снял квартиру в доме №65 по улице Коммунистическая, но позже его выгнали за то, что он спился и все «изгадил».

У мужчины не осталось другого выбора, кроме как жить в машине.

– Машина день и ночь заведена. Не дай бог он там задохнется или вдруг загорится, – поделился сыктывкарец.

Наш читатель утверждает, что мужчина в машине потерял документы.