Банки будут пристальнее следить за частыми переводами россиян

До конца ноября банки будут пристально следить за операциями клиентов. Такую задачу ЦБ поставил в связи с усилением контроля правительства за криптовалютой.

Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.