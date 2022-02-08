Банки будут пристальнее следить за частыми переводами россиян

До конца ноября банки будут пристально следить за операциями клиентов. Такую задачу ЦБ поставил в связи с усилением контроля правительства за криптовалютой.
Для борьбы с нелегальными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
Рекомендации по усилению контроля за операциями физлиц уже применяются банками. Они направлены против платежей участников «теневого» игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.
Внедрение рекомендаций не предполагает «тотальный контроль» за операциями физических лиц и направлено на выявление «отдельных зон риска», оно не затронет малый и микробизнес, заверили в ЦБ, пишут «Известия».