В Коми вырастут маткапитал, социальные пособия и выплата на погребение

Материнский капитал на первого ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, составит 524 527,9 руб. При рождении второго ребенка эта сумма увеличится на 168 616,2 руб. Общий размер маткапитала за двоих детей в этом случае составит 693 144,1 руб.;

С 1 февраля в Коми проиндексированы социальные выплаты и пособия, которые предоставляет Пенсионный фонд России. Все они увеличатся на 8,4%.

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам: инвалидам, ветеранам, лицам, подвергшимся воздействию радиации и некоторым другим категориям граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% увеличена стоимость набора социальных услуг (соцпакет). Он предоставляется в натуральной или денежной форме - по выбору гражданина. Стоимость денежного эквивалента соцпакета с 1 февраля выросла до 1313,44 рубля в месяц, в том числе:

лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент — 1 011,64 рубля в месяц),

путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент — 156,50 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент — 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия и компенсации:

С 1 февраля на 8,4% проиндексированы размеры пособий, которые ПФР стал выплачивать с начала этого года. Среди таких пособий — ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до полутора лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

Пособие на погребение:

В феврале увеличивается пособие, которое Пенсионный фонд выплачивает на погребение неработающего пенсионера. Проиндексированный размер с февраля составляет 6 964,68 рубля. В Республике Коми на эту сумму начисляется районный коэффициент.