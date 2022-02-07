В Коми мать четыре года была своего ребенка и не давала ему есть

Жительница Жешарта четыре года регулярно избивала сына. Мальчик голодал и ходил есть к посторонним людям. Самое ужасное, что полиция и соцслужба об этом знали, но ничего не менялось.

Из материалов прокурорской проверки следует, что избиения происходили после пьянок и ссор с мужчиной матери. В дальнейшем побои участились. После того, как женщина подняла руку на сестру мальчика, а тот заступился за нее и был вновь избит, он сбежал к отцу, у которого остался жить.