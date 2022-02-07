В Коми мать четыре года была своего ребенка и не давала ему есть

Жительница Жешарта четыре года регулярно избивала сына. Мальчик голодал и ходил есть к посторонним людям. Самое ужасное, что полиция и соцслужба об этом знали, но ничего не менялось.
Из материалов прокурорской проверки следует, что избиения происходили после пьянок и ссор с мужчиной матери. В дальнейшем побои участились. После того, как женщина подняла руку на сестру мальчика, а тот заступился за нее и был вновь избит, он сбежал к отцу, у которого остался жить.
О проблемах в семье было известно правоохранительным органам социальной службе, они ничего не предпринимали.
После проверки возбудили уголовное дело. Теперь расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
В отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних районной прокуратурой также организовали проверки, в рамках которых будет дана оценка их бездействию.