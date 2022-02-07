Экспресс-тесты на коронавирус в аптеках Сыктывкара: зачем нужны и сколько стоят

Что это такое?

В Сыктывкаре появились экспресс-тесты на коронавирус. «Pro Город Сыктывкар» узнал, как они работают, сколько стоят и где их купить.

Экспресс-тесты на антигены выявляют белки вируса. Этот вариант исследования практически аналогичен лабораторному. Анализ берут из носа или горла, а результат можно узнать через 5-30 минут.

Экспресс-тестирование применяют на вокзалах, в аэропортах, крупных предприятиях и медицинских учреждениях. Его главный плюс в том, что он не требует экспертной подготовки и его может сделать каждый человек.

Как делать

«РБК» опубликовали инструкцию к тому, как правильно сделать экспресс-тест на антиген.

Введите стерильный тампон в нос и осторожно протолкните его до носоглотки;

Проверните его несколько раз и извлеките;

Опустите тампон в пробирку;

Прижмите тампон к внутренним стенкам пробирки, проверните его несколько раз, подвигайте вверх-вниз;

Извлеките тампон, наденьте на пробирку колпачок и выдавите две капли жидкости на тестовую кассету;

Подождите 10 минут;

Обратите внимание на линию Т: розовая или красная полоска свидетельствует о положительном результате теста. В этом случае необходимо обратиться к врачу. Если полоски на уровне Т нет – результат отрицательный.

Следует предварительно ознакомится с инструкцией;

Сколько стоят и где купить

Не во всех аптеках Сыктывкара есть экспресс-тесты на антиген. В интернете мы нашли только шесть аптек, в которых они остались. Средняя стоимость такого теста - 1100 рублей.

Принимают ли их в поликлинике

В ковидном центре Сыктывкара заявили, что не принимают подобные тесты как свидетельство заболевания. По словам специалиста горячей линии, вы можете сделать их неправильно и, соответственно, получить недостоверный результат. Так что, если вы обратитесь с жалобой на симптомы ОРВИ в ковидный центр, то вас все равно отправят на мазок.

