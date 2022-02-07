В Коми в собаку выстрелили из дробовика и бросили умирать

На улицах Вуктыла заметили собаку, на теле которой появились страшные раны. Пес на собирался даваться людям, чтобы те могли отвезти его к врачу, но вскоре совсем ослаб и упал без сил. Тогда и выяснилось, что в животное кто-то выстрелил, и в таком виде оно ходило по дворам несколько дней. Об этом рассказали в паблике «Сердце чистейшей породы».

У ветеринара псу тут же пришлось делать срочную операцию, которая продлилась три часа. Оказалось, что выстрелом собаке разворотило шею, и из раны извлекли больше десятка дробин. К тому же рана уже сильно воспалилась и начала гноиться.