Экс-ректору УГТУ огласят приговор

Оглашение приговора бывшему ректору УГТУ Николаю Цхадая запланировано на 21 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Коми
Ухтинский городской суд 14 января закончил рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Цхадая и удалился в совещательную комнату. Бывший ректор УГТУ обвиняется в коррупционных преступлениях, ему грозит 10 лет колонии строгого режима.
Подсудимый, выступая с последним словом, вину в инкриминируемых деяниях отрицал. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу до 7 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.
Ранее гособвинитель попросил приговорить подсудимого к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 25,5 млн руб. и запретом занимать определенные должности на три года. Кроме того, прокурор считает необходимым конфисковать у Цхадая 8,5 млн руб., полученные в виде взятки.