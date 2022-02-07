В России предложили разрешить защиту жилища любыми способами

FAN ID не пройдет!!! Россиянам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище.

Как выяснили «Известия», депутаты Госдумы отправили такой законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд. Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

По мнению авторов инициативы, в случае защиты граждане имеют право на превышение допустимой самообороны.