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В Коми дети смогут ходить в школу, даже если дома есть зараженные COVID-19

В Коми дети смогут ходить в школу, даже если дома есть зараженные COVID-19Фото из архива PG11.ru

Школы Сыктывкара и Ухты вновь открылись. Чтобы возвращение в школы было безопасным, их помещения обрабатывают, а во всех образовательных организациях усилят «утренний фильтр».

Тем временем в Управлении образования опубликовали новые правила, по которым дети могут идти или не идти на занятия согласно обновленному постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой:

  • Если школьник заражен COVID-19, он лечится дома.
  • Класс, где учился этот ребёнок на карантин не закрывается.
  • Если у школьника заболели близкие, с которыми он проживает, но у него нет признаков заболевания, он продолжает посещать школу.
  • Если у контактного ребёнка появились признаки заболевания, он остаётся дома и к нему вызывают врача.

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