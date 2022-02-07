В Коми дети смогут ходить в школу, даже если дома есть зараженные COVID-19

Школы Сыктывкара и Ухты вновь открылись. Чтобы возвращение в школы было безопасным, их помещения обрабатывают, а во всех образовательных организациях усилят «утренний фильтр».

Тем временем в Управлении образования опубликовали новые правила, по которым дети могут идти или не идти на занятия согласно обновленному постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой: