В Коми будут следить за семью рецидивистами, которые скоро освободятся

В Ухте скоро освободятся семь осужденных-рецидивистов. В связи с этим начальник колонии №19 подал в суд заявление, где попросил установить за этими людьми надзор.
В результате суд постановил запретить осужденным после выхода из колонии выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы города, а также в обязательном порядке являться в органы внутренних дел по месту жительства.
В отношении шести осужденных надзор установлен сроком на 8 лет, так как они совершали тяжкие преступления и являются рецидивистами. Седьмой заключенный в период отбывания получил более 50 взысканий. В его отношении установили административный надзор на три года.