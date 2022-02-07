В Коми будут следить за семью рецидивистами, которые скоро освободятся

В Ухте скоро освободятся семь осужденных-рецидивистов. В связи с этим начальник колонии №19 подал в суд заявление, где попросил установить за этими людьми надзор.

В результате суд постановил запретить осужденным после выхода из колонии выходить из дома в период с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы города, а также в обязательном порядке являться в органы внутренних дел по месту жительства.