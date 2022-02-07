В Коми нашли труп москвича, покусанный собаками

В одним из дачной поселкова Ухты найдено тело человек. Как передает «КомиОнлайн», погибший прибыл из Москвы, а делом сейчас занимаются следователи.
Известно, что труп нашли СНТ «Транспортник» в одном из дачных домиков в новогодние каникулы. На теле есть следы укусов собаки, но они нанесены уже после смерти.
Как удалось установить следствию, погибшим является 42-летний житель Москвы. Он приехал на Новый год в Ухту с любимой собакой - доберманом. После долго алкогольного загула мужчина умер. Пес охранял тело хозяина целую неделю после его кончины, а затем стал обгрызать труп в поисках еды.
Признаков криминала в смерти мужчины не установили. Следователи по итогам проверки не стали возбуждать уголовное дело.