Странный, таинственный и загадочный период: гороскоп на 7 февраля

Соединение планет может неоднозначно влиять на Овнов. С одной стороны, оно дает неуравновешенность, напряженность в отношениях, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. С другой стороны, этот период считается благоприятным для торжественных семейных мероприятий, вступления в брак, помолвок. При этом же аспекте благоприятны действия, направленные на развод, раздел имущества, обращение в суд.

На первый план могут выйти интересы семьи, родителей или собственного дома. Вероятны выгодные предложения о покупке недвижимости, получение кредита. Некоторым придется оставить работу и заняться домашним хозяйством, ремонтом, строительством.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Близнецы

Сегодня Близнецов более всего будет интересовать прямая выгода. Многие проявят способность к самоотверженному труду. И результат не замедлит сказаться. Начальство отметит и поощрит ваши старания. Вы можете ждать хороших финансовых поступлений во второй половине дня.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Рак

Первая половина дня обещает счастливую любовь, понимание детей, признание окружающих. Этот период благоприятен для реализации творческого потенциала и удовлетворения эстетических потребностей. Сегодня вам будет трудно ответить себе на вопрос, куда ушли деньги. Весьма неплохо было бы отдохнуть эмоциональным Ракам, так как в плане их карьеры и финансовой выгоды серьезных позитивных результатов пока ожидать не стоит.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Лев

Странный, таинственный и загадочный период. День символизирует духовные поиски: во что верить, кому верить? Плохо, если вы поверите ханжам и будете изнурять себя и ближних жесткой аскезой, проповедуемой сектантами. Плохо, если вы будете верить в конец света и трусливо поджидать его.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Дева

Сегодня вы будете гостеприимными хозяевами, ваш дом станет любимым местом собрания друзей и знакомых, благодаря этому расширятся связи. Самое время решать квартирный вопрос, обустроить жилище.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Весы

Напряженный день, поскольку придется тратить время и силы на решение проблем в отношениях с коллегами или близкими людьми. День связан с серьезными провокациями, потерями, обманом. Вероятны эмоциональные срывы и нервные перегрузки, что грозит Весам обострением хронических заболеваний. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Мужчины-Весы могут стать на тропу критиканства. Постарайтесь уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания и выражения любви.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Скорпион

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Стрелец

День окажется благоприятным для общения, любви и миротворчества. Романтическое настроение и ожидание перемен помогут решить важные вопросы с деловыми партнерами. Несмотря на неприятности предыдущих дней, чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом обещает быть успешным.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Козерог

Благоприятный день. Возможность решения в этот день каких-либо проблем необычайно высока, однако лучше не затевать новые проекты, а только их планировать. Наиболее успешной будет разного рода коллективная деятельность. Женщины-Козероги будут в центре всеобщего внимания и с невероятной легкостью смогут получить то, что раньше казалось недоступным.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Водолей

Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми. Любовные разочарования будут переноситься с трудом. Реализм и практичность заслоняют свойственную вам нежность и тонкость чувств. Некоторая инфантильность может привести к утрате чувства уверенности в своих силах. Вам нужно справиться с негативными эмоциями. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близких и друзей.

Гороскоп на 7 февраля 2022 года Рыбы

Во второй половине дня тщеславие или нечуткость может стать причиной ссоры с близким человеком или агрессии со стороны посторонних. Следует внимательно отнестись к своему психическому здоровью. Не стоит перенапрягаться, искать приключений.