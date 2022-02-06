Здесь лучше не спать: невролог назвал худшие места для сна

Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио Sputnik он рассказал, от чего стоит отказаться.

— Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии, — приводит цитату специалиста РИА Новости.

Совсем другой эффект получается, когда мы спим на надувном матрасе или раскладушке, продолжил невролог.