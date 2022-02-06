Здесь лучше не спать: невролог назвал худшие места для сна

Некоторые спальные места могут навредить здоровью при постоянном использовании, предупредил врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов. В интервью радио Sputnik он рассказал, от чего стоит отказаться.
— Обычные пружинные матрасы разрабатываются таким образом, чтобы под весом тела матрас приминался в определенных промежутках по-разному. То есть в области бедер несколько сильнее, в области поясницы — поменьше, чтобы создавались естественные изгибы и мышцы находились в расслабленном состоянии, — приводит цитату специалиста РИА Новости.
Совсем другой эффект получается, когда мы спим на надувном матрасе или раскладушке, продолжил невролог.
— На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу, — уточнил он.
Использование подобных спальных мест может привести к боли в шее или пояснице, считает Кокотов.
— На раскладушке или надувном матрасе позвоночник постоянно старается стабилизироваться, это приводит к перенапряжению мышц, спазму, в итоге мы получаем с утра боль в шее, в поясничном отделе, — сказал он. Человек, который постоянно спит в неправильном положении, рискует получить заболевание позвоночника или нарушение сна, добавил невролог.
По его словам, сначала будет просто дискомфорт, в дальнейшем могут провоцироваться определенные заболевания позвоночника. Из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства, гормональные нарушения и прочее.
Изредка спать на надувном матрасе или раскладушке можно, например, в гостях, разрешил в конце беседы Павел Кокотов.