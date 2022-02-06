Россиянам хотят отдать 4,7 миллиарда рублей «остатков» от маткапитала

Получателям материнского капитала в ближайшие годы могут выплатить около 4,7 млрд рублей — это остатки средств, которые, по оценкам Счетной палаты, остались на счетах около 1 млн граждан из-за разницы между суммой, указанной ими в заявлении, и реальной суммы материнского капитала после ежегодной индексации.
Как рассказал «Известиям» аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин, около 4,7 млрд рублей остаются невостребованными на счетах граждан после получения материнского капитала.
Причиной, по его словам, стала индексация размера материнского капитала. Если человек пишет заявление на использование необходимой суммы в конце года, он указывает ее без учета индексации. В то время как в начале следующего сумма индексируется, но выплачивается в размере, указанном заявителем. Образовавшийся в результате "излишек" оседает на счете.
- И таким образом, у 858 тыс. человек образовались остатки на счетах — у кого 5 тыс., у кого 10 тыс., у кого-то 25 тыс. И у некоторых граждан они не востребованы десять лет, — отметил Шторгин.
При этом Пенсионный фонд не обязан информировать людей о наличии остатков средств, но тратит средства на администрирование этих счетов и каждый год их индексирует, добавил он.
В кабмине поддержали предложение о единоразовой выплате гражданам оставшихся средств — сделать это могут уже к январю 2023 года, рассказали в Счетной палате.
В кабмине уже поддержали идею выплатить гражданам эти средства к январю 2023 года, рассказали аудиторы в начале февраля.
Также среди озвученных предложений по «оптимизации» материнского капитала — расширение перечня целей, на которые могут быть использованы средства, и снятие трехлетнего моратория на использование маткапитала по части направлений.