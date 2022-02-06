Россиянам хотят отдать 4,7 миллиарда рублей «остатков» от маткапитала

Получателям материнского капитала в ближайшие годы могут выплатить около 4,7 млрд рублей — это остатки средств, которые, по оценкам Счетной палаты, остались на счетах около 1 млн граждан из-за разницы между суммой, указанной ими в заявлении, и реальной суммы материнского капитала после ежегодной индексации.

Как рассказал «Известиям» аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин, около 4,7 млрд рублей остаются невостребованными на счетах граждан после получения материнского капитала.

Причиной, по его словам, стала индексация размера материнского капитала. Если человек пишет заявление на использование необходимой суммы в конце года, он указывает ее без учета индексации. В то время как в начале следующего сумма индексируется, но выплачивается в размере, указанном заявителем. Образовавшийся в результате "излишек" оседает на счете.