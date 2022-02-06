Сыктывкарский любитель пьяной езды отправится в колонию строгого режима

В Сыктывдинском районе осудили любителя пьяной езды, из-за которого ранее погиб человек. 33-летнего жителя столицы Коми признали виновным.

Судом установлено, что вечером 26 августа 2021 года мужчина, лишенный водительских прав, после распития спиртных напитков решил прокатиться на мотоцикле по поселку Усть-Пожег Сыктывдинского района. Поездка завершилась для нетрезвого водителя тем, что он, не справившись с управлением, попал в ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции отправили нарушителя на медицинское освидетельствование, которое он пройти отказался.