Сыктывкарский любитель пьяной езды отправится в колонию строгого режима

В Сыктывдинском районе осудили любителя пьяной езды, из-за которого ранее погиб человек. 33-летнего жителя столицы Коми признали виновным.
Судом установлено, что вечером 26 августа 2021 года мужчина, лишенный водительских прав, после распития спиртных напитков решил прокатиться на мотоцикле по поселку Усть-Пожег Сыктывдинского района. Поездка завершилась для нетрезвого водителя тем, что он, не справившись с управлением, попал в ДТП. Прибывшие на место сотрудники полиции отправили нарушителя на медицинское освидетельствование, которое он пройти отказался.
Ранее мужчина отбывал наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы за угон автомобиля и нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть человека. При совершении смертельного ДТП водитель также находился под воздействием алкоголя, говорится в пресс-релизе прокуратуры Коми.
Суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.