Эксперт назвала консервы, которые могут вызвать рак

Некоторые консервированные продукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний из-за содержащейся в них пищевой добавки.

Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, речь идет о бензоате натрия, который имеется в консервах промышленного изготовления.

– Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов, – отмечает эксперт.

Небезопасными для здоровья могут оказаться и домашние консервы из-за большого содержания в них соли. Злоупотребление этим продуктом может вызвать повышение давления у склонных к этому людей и даже гипертонический криз, пишет "РГ".