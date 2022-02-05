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Эксперт назвала консервы, которые могут вызвать рак

Эксперт назвала консервы, которые могут вызвать ракpixabay

Некоторые консервированные продукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний из-за содержащейся в них пищевой добавки.

Как рассказала радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, речь идет о бензоате натрия, который имеется в консервах промышленного изготовления.

– Были исследования, которые показывали корреляцию между возникновением онкологии и количеством съеденного бензоата. Важно помнить о количестве съедаемых консервов, – отмечает эксперт.

Небезопасными для здоровья могут оказаться и домашние консервы из-за большого содержания в них соли. Злоупотребление этим продуктом может вызвать повышение давления у склонных к этому людей и даже гипертонический криз, пишет "РГ".

– Кроме того, соль дает отечность и ухудшение метаболических процессов, – напоминает врач.

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