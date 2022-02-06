День принесет регулярные стрессы и напряжение: гороскоп на 6 февраля

В этот день высок риск аварий, несчастных случаев, поражения электрическим током. Вероятна глубокая обида, которую нанесет вам кто-то из близкого окружения. На здоровье это может отразиться бессонницей, головокружением. В это время рекомендуется не лишать себя сладкого десерта ни под каким предлогом — вы заслужили немного удовольствия. Постарайтесь больше отдыхать, расслабляться. Думайте только о приятном.

День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, пешим прогулкам в одиночестве. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями, ибо ваша уверенность в себе и жесткое отстаивание своего мнения могут вызвать у них раздражение либо активный протест. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных сиюминутными эмоциями. Судьба сама подскажет правильный выход.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Близнецы

Отношения с родственниками могут не заладиться. Вероятно, какие-то личные проблемы могут сделать вас менее гостеприимными. После словесной перепалки не стоит рассчитывать на помощь и доверие.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Рак

Это хороший период для совместного отдыха и развлечений. Однако в отношениях между старшими и младшими членами семьи вероятны осложнения. Вам следует определиться в своей системе ценностей. Что для вас важнее: вовлеченность в дружеские или общественные связи, увлечения и любовные романы или семейная жизнь?

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Лев

Львам гороскоп рекомендует провести этот день с любимым человеком. Многое из того, что вы делаете, - просто игра. На самом деле вы не желаете раскрыть свою душу перед избранником, и поэтому ваши отношения осложнятся. Чтобы достичь взаимопонимания, вы должны уделять больше внимания окружающим и учитывать их мнение.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Дева

День принесет регулярные стрессы и напряжение. Вас легко можно будет вызвать на ссору, особенно во второй половине дня. Вы можете даже похудеть. Хорошо бы вам провести этот день за городом на пикнике или рыбалке.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Весы

Весь этот день вы сможете полностью посвятить дому и семье. Супружеские отношения в целом будут дружелюбными и доброжелательными. Если вы сумеете оценить домашний уют и комфорт, то семейное согласие будет незыблемым.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Скорпион

В центре вашего внимания будет воспитание детей. Можно надеяться, что они окажутся послушными, а их шалости не будут слишком шумными. Вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы завоевать авторитет детей. Если они уже задумываются о выборе профессии, то вы способны на него повлиять.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Стрелец

Ваша сексуальность, основанная на любопытстве, может трансформироваться в глубокое чувство. Чем больше вы раскроете тайн и загадок в душе любимого человека, тем больше их появится перед вашим влюбленным взором и тем дольше продлится ваша увлеченность.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Козерог

Вы, конечно же, знаете, как снискать расположение поклонников и привлечь их внимание, но сегодня вам вряд ли удастся проявить свои истинные чувства. Может так случиться, что вы оба будете лидерами. Если вы не найдете компромисса и кто-то из вас не подчинится, отношения у вас будут натянутыми.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Водолей

He исключено, что любовь будет формировать вашу личность, а затем может повлиять на систему ценностей. Посредником в вашей любви может оказаться сосед или однокурсник. Не прячьте своих чувств, воспринимайте счастливые моменты в своей жизни как подарок судьбы.

Гороскоп на 6 февраля 2022 года Рыбы

Позитивный космический фон благоприятствует домашним хлопотам: созданию уюта в собственной квартире, покупке милых безделушек и аксессуаров, подготовке к путешествию. Если вы отправитесь в путешествие, то сумеете найти себе приятного спутника.