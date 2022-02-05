В Коми за сутки выявили почти две тысячи заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор Коми рассказал о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в республике.
По официальной информации на 5 февраля всего от коронавируса выздоровели 96 134 (+486) человека.
Выявили 111 923 (+1 979) случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 699 случаев, Ухте – 589, Усинске – 118, Воркуте – 90, Сосногорском районе – 70, Сыктывдинском районе – 62.
Всего под медицинским наблюдением находятся 14 056 человек.
За последние сутки сняли с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 126 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Официально подтверждено 2 793 (+3) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.