Напряжение и конфликты: гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака

Несмотря на кажущуюся строгость, в вашу душу может заглянуть глубокое чувство. Оно сумеет перевернуть ваш внутренний мир настолько, что вы будете способны забыть о делах и материальном благополучии своей семьи. Помните о том, что придет время ответственности и вам не избежать бессонных ночей, слез и душевных ран. Поймет ли любимый или любимая возвышенность вашей чистой души?

Энергии у Тельцов будет в избытке, но она может тратиться на дела, которые потом придется бросить. Это плохой период для спекуляций и рискованных вложений, так как опасность потерять все состояние очень велика.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Близнецы

Сегодня вам будет сложно что-либо планировать и добиваться поставленных целей. В семейных отношениях вероятна конфликтная ситуация на почве ревности. Не позволяйте семейным проблемам замалчиваться, исчезать из поля зрения. Иначе они непременно о себе напомнят при помощи какого-нибудь экстраординарного события.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Рак

В этот день неблагоприятное стечение обстоятельств может свести на нет результаты ваших трудов. Начните все сначала. Добросовестный труд и выполнение долга обеспечат вам как минимум авторитет.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Лев

В это время вы можете быть подвержены дурному настроению. Минимум на весь день вы можете оказаться во власти стрессовой ситуации. Вам будет полезна консультация психолога. Легкое успокаивающее средство: валерьяна или пустырник; хвойные или валериановые теплые ванны.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Дева

Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств. Затем возьмет верх привычная прагматичность, и вам вряд ли удастся скрыть раздражение. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Весы

Желание лидировать и контролировать способно привести Весов к противостоянию с важными людьми и организациями. Многие потеряют спонсоров, инвесторов, партнеров. Вам не следует обращать внимание на сплетни и завистливый шепоток за спиной. Общайтесь со всеми ровно и всегда останетесь в выгодном положении.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Скорпион

Этот день располагает к самоуглублению, медитации. На вас гармонизирующим образом во время медитации могут действовать цвета: лимонный, желтый, оранжевый, зеленый. Медитируйте на закате или восходе солнца, как вам удобнее, и природа успокоит ваши натянутые нервы, расслабит напряженные мышцы.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Стрелец

Сегодня вы будете очень общительны, легко устанавливая с собеседником эмоциональный контакт. Но иногда у вас может возникать чувство, что вас не понимают. Вашу галантность воспримут как легкомыслие, а вашу искренность используют в личных целях. Стремясь в любви к высоким идеалам, не запутайтесь, не потворствуйте страсти.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Козерог

Вид вашей деятельности может измениться. Возможно, она будет связана с бухгалтерией, медициной, сельским хозяйством, библиографией, секретарской службой или какими-то исследованиями. Даже если вы не поменяете работу, отнеситесь по-новому к привычным обязанностям.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Водолей

Двойственный, противоречивый день. Водолеи могут быть очаровательны, способны пофлиртовать, легко одержать победы и вместе с тем проявят себя достаточно жестко в важные жизненные моменты. Не мучайтесь из-за внешней раздвоенности. Кажущиеся противоречия вашей натуры иллюзорны, вы просто не выносите однообразия.

Гороскоп на 5 февраля 2022 года Рыбы

У многих Рыб улучшатся супружеские отношения, стабилизируется положение на работе. Вероятна прибыль, пополнение семейства. Сейчас ваша опора — знакомые, близкие и родственники.