Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Глава комитета по противодействию коррупции и безопасности Государственной Думы РФ Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду и оправдание педофилии. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Нужно проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия - это нормально", они могут перейти к насилию, - рассказал Парламентарий.

Член Государственной Думы заявил, что комитет по безопасности продолжит работы для выявления ресурсов, которые занимаются незаконной деятельностью,  и их оперативной блокировки.


 

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости