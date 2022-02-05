В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду педофилии

Глава комитета по противодействию коррупции и безопасности Государственной Думы РФ Василий Пискарев предложил ужесточить наказание за пропаганду и оправдание педофилии. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Нужно проработать и вопрос более серьезной ответственности для тех, кто пропагандирует или оправдывает педофилию. Очевидно, что эти граждане представляют серьезную опасность для общества, потому что в любой момент от разговоров, что "педофилия - это нормально", они могут перейти к насилию, - рассказал Парламентарий.