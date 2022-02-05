В Сыктывкаре для жителей нескольких домов снизили тарифы на тепло

В Сыктывкаре для жильцов домов по улице Панева снизили тариф на тепловую энергию на 18,5 процента. Об этом сообщает Комитет по тарифам Коми.
Сообщается, что обеспечение доступности и качества услуг ЖКХ один из приоритетов в деятельности правительства Коми. В рамках этой работы для жителей домов по улице Панева в Сыктывкаре, которые получают тепло от компании ООО «Сыктывкарская тепловая компания» снизил тариф на 18,5 процента.
При формировании тарифов для ООО «Сыктывкарская тепловая компания» на 2022 год орган регулирования учел объем полезного отпуска энергии потребителям с учетом присоединенных в 2021 году к котельной новых домов, что позволило снизить среднегодовой тариф.
Теперь с 1 января 2022 года потребители будут платить не 2541 рубль за 1 Гкал, а 2070 рублей. Такой тариф будет действовать до 30 июня 2022 года. Позже его проиндексируют.