В Сыктывкаре для жителей нескольких домов снизили тарифы на тепло

В Сыктывкаре для жильцов домов по улице Панева снизили тариф на тепловую энергию на 18,5 процента. Об этом сообщает Комитет по тарифам Коми.

Сообщается, что обеспечение доступности и качества услуг ЖКХ один из приоритетов в деятельности правительства Коми. В рамках этой работы для жителей домов по улице Панева в Сыктывкаре, которые получают тепло от компании ООО «Сыктывкарская тепловая компания» снизил тариф на 18,5 процента.